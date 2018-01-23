حزب طالباني:التطبيع في المناطق “المختلف عليها” قبل إجراء الانتخابات
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أعلن مساعد امين عام حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بولا سيروان، الثلاثاء، عن شرط الكتل الكردية لموافقتها على اجراء الانتخابات في المناطق المتنازع عليها.وقال سيروان في تصريح صحفي له اليوم، ان “الكتل الكردية خصوصا الاتحاد الوطني الكردستاني مع اجراء الانتخابات التشريعية والمحلية بوقتها المحدد لكن وفق شروط تضمن التمثيل الصحيح وعدم التلاعب بنتائج الانتخابات”.واضاف ان “الشرط الاساس الذي توجهه الكتل الكردية الى الحكومة الاتحادية هو اجراء التطبيع في المناطق المتنازع عليها قبل اجراء الانتخابات، وان بقيت الاوضاع على حالها فلن تكون هنالك انتخابات ممثلة ونزيهة وستجرى في ظروف غير طبيعية”.وتابع ان “هنالك حوارات مع حكومة المركز بهذا الشأن مع الكتل الكردية ونرجو ان نتوصل الى اتفاقات ترضي الطرفين وتضمن حقوق الناخبين”.وقررت المحكمة الاتحادية العليا ،الاحد الماضي، الزام مجلس النواب بوجوب التقييد بالمدة المحددة دستوريا لإجراء الانتخابات، قاطعة الطريق بذلك أمام أي محاولات لتأجيل الانتخابات.