حزب طالباني:تحركات تركية عسكرية واسعة في شمال العراق

حزب طالباني:تحركات تركية عسكرية واسعة في شمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهان، اليوم الخميس (16 آيار 2024)، عن تحركات تركية “مثيرة” و”خطيرة” في مناطق مختلفة من محافظة دهوك.وقال ورهان في حديث صحفي، إن “هناك تحركات للجيش التركي في مناطق باطوفا وقرى جبل متين وأطراف ناحية شيلادزي وقرى بالكيتي ومناطق قريبة من قضاء زاخو”.وأضاف ورهان، أن “القوات التركية أجرت عملية استبدال لقواتها الموجودة في عدد من القواعد”، لافتا الى انه “تم حفر خنادق جديدة على مرتفعات جبل متين”.وأشار إلى أن “هناك خطة لإنشاء قواعد عسكرية جديدة تقع على ارتفاع جبل كتين تسيطر من خلاله القوات التركية على مناطق واسعة ومهمة وتنصب كاميرات ومنظومات تصوير تسيطر فيها على العمادية وشيلادزي وكاني ماسي وغيرها من المناطق”. وكانت تقارير صحفية، اكدت الاثنين (22 نيسان 2024)، أن الجيش التركي سيقوم بتنفيذ عملية برية شاملة ضد عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان الى العراق.

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