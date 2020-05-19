حزب طالباني:حزب بارزاني يتحمل مسؤولية الاعتداء على متظاهرو دهوك

حزب طالباني:حزب بارزاني يتحمل مسؤولية الاعتداء على متظاهرو دهوك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، الثلاثاء، ان مطالبة المعلمين والمدرسين بحقوقهم امر مكفول ودستوري، مشيرا إلى أن حزبه غير مسؤول عن الانتهاكات التي رافقت التظاهرات.وقال خوشناو في تصريح صحفي، إن “الاتحاد الوطني غير مسؤول عن الانتهاكات التي حصلت على الكوادر التربوية والتعليمية في دهوك وهذه المحافظة مسوؤل عنها حزب بارزاني ولذلك يتحمل المسؤولية الكاملة”.وأضاف، أن “رواتب الموظفين مقطوعة منذ بداية العام الحالي بسبب سياسة الاقليم الخاطئة وخلافه مع المركز ونحن في الاتحاد نؤمن بأن التظاهرات حق دستوري”، مؤكدا أن “التجاوز على التظاهرات امر مرفوض وغير مقبول ابدا”.وشدد خوشناو على “عدم السماح بالاعتداء على اي متظاهر يطالب بحقه”، داعيا الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني إلى “تفهم خطورة المرحلة وتحملها”.

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