حزب طالباني:حزب بارزاني يسير وفق سياسة القطب الواحد

حزب طالباني:حزب بارزاني يسير وفق سياسة القطب الواحد
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في حزب طالباني طالب نوروز ،الإثنين، إن “الديمقراطي يسير وفق سياسة القطب الواحد من في اتخاذ القرارات”، مشيرا الى ان “الاتحاد الوطني حزب له دور في تشكيل الحكومة وأيضا في قرارات إقليم كردستان”.ويتابع، ان “الديمقراطي ومن خلال التحالف السياسي كان يسعى الى إقصاء الاتحاد الوطني في الفترة السابقة التي شهدت أزمة تشكيل الحكومة”.ويضيف أن “العمل واتخاذ القرارات بعزل عن الاتحاد الوطني من البارتي سيسب الضعف في العمل على المستوى السياسي والخدمي له”. وفي هذه الصدد يقول القيادي في الحزب الديمقراطي وفاء محمد في حديث ، إن “قيادات السليمانية لا يسلمون واردات المنافذ الحدودية والدوائر الحكومية التي تقدر بـ 100 مليون دولار شهرياً الى خزينة حكومة إقليم كردستان”، مشيرا ان “عدم التزام السليمانية في تسليم العائدات يمثل أحد اسباب تعمق الخلاف بين الحزبين الكرديين”.ولفت محمد الى انه “كان من الممكن اجراء الانتخابات في موعدها الذي مضى في الشهر السابق لكن خشية الاتحاد من خوض الانتخابات أبرز الخلافات بين الحزبين الكرديين”.

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