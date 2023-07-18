حزب طالباني:حكومة البارزاني مستمرة في سرقة النفط ووفدها في بغداد لايمثلنا

حزب طالباني:حكومة البارزاني مستمرة في سرقة النفط ووفدها في بغداد لايمثلنا
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- اتهم الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء (18 تموز 2023)، حزب بارزاني بالتفرد بثروات الاقليم، فيما أشار الى أن وفد بغداد التفاوضي لا يمثله.وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث سورجي في حديث صحفي: إن الوفد الذي زار بغداد يمثل الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط”، مبينا أنهم “لم يطرحوا على حزبه المشاركة بالوفد والذهاب الى العاصمة”. واشار الى أنهم “حتى لو طرحوا على حزبه فلن يوافق على الذهاب”، مبينا أن “الديمقراطي أقبل على هذه الخطوة كونه لا يريد من الأحزاب الأخرى الاطلاع على حجم الإيرادات المالية والملف النفطي”. وأكد أن “الحزب الديمقراطي حصر هذا الملف ومنذ تشكيل وزارة الثروات الطبيعية بحزبه فقط، والاتحاد الوطني لا يمتلك أي معلومات عن ملف النفط”.ولفت سورجي الى أن “الديمقراطي يخشى أن يطلع الاتحاد على سير المباحثات وخاصة في ملف العقد المبرم بين إقليم كردستان وتركيا والذي يعرف بالعقد الخمسيني”.وفي (3 تموز 2023) قال مستشار في حكومة إقليم كردستان عن نية تركيا فسخ عقدها الخمسيني المتعلق بالنفط مع حكومة كردستان وتستبدله بإتفاق آخر مع الحكومة الاتحادية لمدة 30 عامًا.وبحسب المصدر، فإن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في زيارته الأخيرة بنية بلاده فسخ عقدها مع الإقليم الخاص بشراء النفط والممتد لـ50 عامًا”، مؤكدًا أن “أردوغان أخبر الجانب الكردي أن تركيا ستعقد عقدًا جديدًا مع الحكومة العراقية لمدة 30 عامًا”.وسيكون العقد بين الجانب التركي والعراقي، بحسب المصدر، خاصًا في المجالات المتعلقة بالنفط والغاز والأمن والتجارة.وتتحدث وسائل إعلام كردية وأوساطًا سياسية بإستمرار عن عقد حكومة الإقليم في زمن رئيس الحكومة السابق نيجيرفان بارزاني عام 2013 عقدًا لمدة 50 عامًا مع الجانب التركي يتضمن بيع نفط الإقليم بأسعار زهيدة جدًا، لكن دون كشف فحوى ومضمون العقد حتى اليوم.

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