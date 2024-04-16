حزب طالباني:زيارة السوداني إلى واشنطن حققت غايتها

حزب طالباني:زيارة السوداني إلى واشنطن حققت غايتها
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الثلاثاء (16 نيسان 2024)، على زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن، فيما أشار الى أنها حققت الغايات والنتائج ستظهر قريبا. وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، في حديث صحفي، أن” زيارة السوداني إلى واشنطن حققت غايتها”، مضيفًا “كما حققت نتائج إيجابية في مجالات التعاون والتنسيق الأمني مع الولايات المتحدة”. وأضاف أن “الولايات المتحدة دولة مهمة لتحقيق وتعزيز الشراكة، وبالتالي فأن اللقاءات التي أجراها السوداني مع المسؤولين الامريكان ستكون لها انعكاسات إيجابية في مجالات الأمن والدولار والاقتصاد. وأشار إلى أن “نتائج الزيارة ستظهر في الوقت القريب العاجل، وكان من المهم تعزيز الشراكة مع دولة كبرى مثل الولايات المتحدة”.وأعرب عن “أمله بأن يستمر التعاون والتنسيق مع الولايات المتحدة.

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