حزب طالباني:نرفض التدخل الإيراني والتركي في تشكيل حكومة كركوك

حزب طالباني:نرفض التدخل الإيراني والتركي في تشكيل حكومة كركوك
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس حاج عادل، السبت، أن الحل في ازمة الحكومة المحلية بمحافظة كركوك سيكون في بغداد حصراً وبإشراف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال الحاج عادل في حديث صحفي، إن “أي تدخل تركي أو إيراني أو طرف أخر خارجي في عملية تشكيلة الحكومة المحلية في كركوك مرفوض بتاتًا من قبلنا كون المسألة عراقية حصرًا”.وأضاف أن “الاتحاد الوطني حضر الجلسة الأولى التي دعا لها قيادات القوى السياسية الفائزة في كركوك وسنحضر الجلسة الثانية يوم الأحد المقبل”.وأشار إلى أن “الحل لأزمة كركوك سيكون في بغداد وعبر قادة القوى السياسية وبإشراف رئيس الوزراء، وإذا كانت الثقة موجودة فنستطيع تجاوز هذه الأزمة والخروج بحل يرضي الجميع”.

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