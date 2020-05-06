حزب طالباني:وزارات الخارجية والعدل والبلديات أصبحت من حصة الكرد

حزب طالباني:وزارات الخارجية والعدل والبلديات أصبحت من حصة الكرد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلنت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الاربعاء، ان حصة الكرد  في الحكومة الجديدة 3 وزارات، لافتة الى استمرار مباحثات اللحظات الاخيرة.واوضحت النائب عن الكتلة الماس فاضل في حديث صحفي، إن “حالة من الضبابية مازالت تعلو المشهد بشأن حكومة الكاظمي”، مرجحة “التوصل الى اتفاقات في اللحظات الاخيرة حول المرشحين للكابينة الوزارية”.واضافت: ان “حصة الكرد في حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف 3 وزارات هي: ” الخارجية، العدل، البلديات”،  مستبعدة “التصويت على جميع المرشحين في الكابينة الجديدة الليلة”.

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