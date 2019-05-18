حزب طالباني: قوباد يتولى تمشية حكومة كردستان لحين إكمال حكومة مسرور

حزب طالباني: قوباد يتولى تمشية حكومة كردستان لحين إكمال حكومة مسرور
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- رجح الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، التصويت على نيجرفان البارزاني كرئيس جديد لاقليم كردستان العراقالاسبوع الجاري، فيما اشار إلى أن نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد الطالباني سيتولى رئاسة الحكومة لحين تشكيل الوزارة الجديدة.وقال القيادي في الاتحاد غياث السورجي في تصريح  صحفي، ان “الأسبوع المقبل سيشهد انعقاد الجلسة الخاصة بالتصويت على رئيس اقليم كردستان”، مبينا أن “الاتفاق السياسية ينص على التصويت لصالح مرشح حزب الديمقراطي نيجرفان البارزاني كرئيس للإقليم”.وأضاف السورجي، أن “نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد الطالباني سيتوالى مهمام رئاسة حكومة كردستان بدلا من البارزاني لحين تكليف تشكيل الحكومة”، متوقعا “قيام نيجرفان بتكليف مسرور البارزاني برئاسة الحكومة بعد عطلة العيد”. 

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