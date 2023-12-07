حزب طالباني: لا توجد خلافات سياسية بين بغداد وأربيل في الجانب المالي

حزب طالباني: لا توجد خلافات سياسية بين بغداد وأربيل في الجانب المالي
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق-قال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب احمد ،اليوم الخميس، في حديث صحفي، إنه “لا توجد خلافات سياسية بين بغداد وأربيل وجميع الإشكاليات تم حلها من خلال تحالف إدارة الدولة”.وأضاف أن “الخلاف الذي يمنع التوصل لاتفاق بين الطرفين هو بشأن (مجموعة نقاط فنية) تتمثل في الموارد غير النفطية”، مؤكدا ان “هذا الأمر يؤخر إرسال حصة إقليم كردستان من الموازنة”.من جانبه قال “البارتي” بشأن الملفات العالقة مع حكومة بغداد إن “جهات سياسية تخلق الازمات في إشارة إلى المكونات الإطارية التي تمنع الوصول للاتفاق”.

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