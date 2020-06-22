حزب طالباني يرفض قرار مسرور بتخفيض رواتب موظفي الإقليم

حزب طالباني يرفض قرار مسرور بتخفيض رواتب موظفي الإقليم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الاثنين، رفضه لقرار حكومة اقليم كردستان بتخفيض رواتب الموظفين.وقال عضو المكتب السياسي للاتحاد ميران محمد بحسب اعلام حزبه، ان “الاتحاد الوطني الكردستاني لم يتوقع ان تصدر عن حكومة اقليم كردستان قرار خفض رواتب الموظفين خلال اجتماعها يوم امس الاحد”.واضاف: ان “الاتحاد طالب خلال بيانه قبل ايام، وبوضوح، الاسراع بتوزيع رواتب موظفي اقليم كردستان، ابتداء من وزارات الصحة والبيشمركة والداخلية، وليس خفض الرواتب”.واشار الى، ان حزبه “يرفض وبشكل قاطع قرار خفض الرواتب”، لافتا الى مناقشة القرار خلال اجتماع مقبل للاتحاد الوطني الكردستاني واتخاذ الخطوات المناسبة”.

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