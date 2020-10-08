حزب طالباني يعبر عن “قلقه”تجاه ما يحدث في المحافظات الجنوبية

حزب طالباني يعبر عن “قلقه”تجاه ما يحدث في المحافظات الجنوبية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، اليوم الخميس، أن حزبه ينظر إلى الأحداث الأخيرة في كربلاء ومحافظات الجنوب بـ’’قلق شديد’’.وقال فقي في حديث صحفي، إن “الجميع يجب أن يركن للتهدئة والابتعاد عن أصوات الفتنة لآن هنالك جهات تحاول التحريض بدوافع مختلفة”،وأضاف أن “الاتحاد الوطني مع وحدة الصف وتنفيذ مطالب المتظاهرين والسماح لهم بالتعبير عن رأيهم ولكن من دون الفتنة والاحتكاك مع القوات الأمنية، لآن في النهاية الجميع هم أبناء شعب وما يجري قد يكون بداية لفتنة كبيرة تحرق الأخضر واليابس وهذا ليس بمصلحة العراق إطلاقا”.وتابع ان “حزبه يتابع الاحداث الأخيرة وما يجري بالمحافظات الجنوبية بقلق شديد”.

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