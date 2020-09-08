حسين وتولر يؤكدان على أحترام “السيادة العراقية”

حسين وتولر يؤكدان على أحترام “السيادة العراقية”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، والسفير الاميركي لدى بغداد ماثيو تولر، على اهمية احترام سيادة العراق.وذكر بيان للوزارة، ان “وزير الخارجيّة فؤاد حسين التقى مع سفير الولايات المتحدة الأميركيّة لدى بغداد ماثيو تولر”، مؤكدا ان “الطرفين بحثا سُبُل الارتقاء بآفاق العلاقات الثنائيّة والستراتيجيّة بين بغداد وواشنطن، وأهمّية تفعيل سُبُل التعاون الثنائيّ وُصُولاً إلى تحقيق مصالح كلا البلدين الصديقين“.واشار الى ان “الطرفين تطرقا إلى نتائج زيارة رئيس الوزراء والوفد المُرافِق له إلى واشنطن”، مشدداً على “أهمية المضي في تحقيق شراكة فاعلة تتسم باحترام سيادة العراق والتكريس لمصالح مشتركة“.

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