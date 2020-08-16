حكم القوي على الضعيف..مسعود:الفرصة ما زالت سانحة مع الكاظمي لحل الخلافات

حكم القوي على الضعيف..مسعود:الفرصة ما زالت سانحة مع الكاظمي لحل الخلافات
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، الأحد (16 آب 2020)، أن الفرصة ما زالت سانحة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.وقال بارزاني في رسالة وجهها إلى الشعب الكردي، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يؤكد طوال تأريخه النضالي والسياسي لم يرفض التفاوض، واراد معالجة المشكلات بالتفاهم ‏والطرق السلمية، وفي الوقت الحاضر، نؤكد على الاستمرار على ذات النهج”.واضاف أن “نضال الحزب الديمقراطي الكردستاني ‏سيكون مع المناضلين والوطنيين الكردستانيين في سبيل تثبيت الحقوق الدستورية لشعب كردستان، وفي سبيل التصدي للفكر ‏والعقلية التي تريد تهميش نضال وتضحيات شعب كردستان وشراكته ضمن دولة العراق”، مبينا أنه “ندرك جيداً أن ‏الموجود حالياً لا يتناسب مع مستوى التضحيات الجسام والتطلعات التحررية لشعبنا”.وتابع بارزاني أنه “نعتقد مع مصطفى ‏الكاظمي رئيس الوزراء الحالي للعراق والذي لديه تفهم لقضية شعب كردستان، ما زالت الفرصة سانحة لمعالجة المشكلات بين أربيل ‏وبغداد في إطار الدستور وتوصل الجانبين الى نتائج مرضية، ذلك الدستور الذي لو تم تطبيقه كما هو لكانت الكثير من المشكلات ‏غير موجودة الآن بين أربيل وبغداد.

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