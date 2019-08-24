حكومة الإقليم: اتفاق على مشاركة الأكراد في وفود الخارجية الاتحادية

أربيل/شبكة أخبار العراق- اعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان، السبت، الاتفاق مع وزير الخارجية العراقي، أن يكون الاقليم مشاركاً في وفود الخارجية العراقية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية.

وجاء في بيان للدائرة، أن “وزير الخارجية محمد علي الحكيم ومسؤول الدائرة سفين دزيي تباحثا بشأن الخطط المستقبلية للمؤتمرات والاجتماعات والمناسبات والنشاطات العالمية والمشاركة فيها بوفود موحدة تضم الجانبين خلافاً لما كان جاريا بالمشاركة المنفردة للجانبين في السنوات السابقة”.

واشار البيان إلى أن ذلك يأتي “من أجل زيادة تقدم مستوى علاقات اقليم كردستان والحكومة الاتحادية مع المجتمع الدولي في إطار الدستور العراقي”.

وأوضح، أنه “من الان فصاعداً ستشارك دائرة العلاقات الخارجية مع وزارة الخارجية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية كوفد رسمي”.