حكومة الإقليم تجري تغييرات أمنية في دوائر شرطتها

حكومة الإقليم تجري تغييرات أمنية في دوائر شرطتها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد عضو برلمان اقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، شوان كريم، اليوم الاثنين، أن التغييرات الأمنية التي أجراها اقليم كردستان وصادق عليها رئيس الإقليم اليوم تغيرات طبيعية.وقال شوان كريم، في حديث صحفي، إن “جميع الدول الديمقراطية تجري تغييرات إدارية باستمرار من أجل ديمومة النجاح ولتغيير الواقع نحو الأفضل، وهذا مايحدث في اقليم كردستان”، مبينا أن “التغييرات جاءت على هذا الأساس ولاعلاقة لها بالشأن السياسي إطلاقا”.وأضاف كريم، أن “اقليم كردستان أمام مشروع اصلاحي بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والأمنية، والتغييرات جزء من هذا المشروع الكبير، وهنالك تعاون بين السلطات لتنفيذه”.وفي وقت سابق من اليوم ، وقع رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، على امر اقليمي يقضي بتعيين مسؤولين جُدد في ثلاثة مناصب  وهي: المديرية العامة للشرطة، ومديرية المرور، ومديرية الجنسية في الاقليم.وذكر بيان صادر عن رئاسة اقليم كردستان، انه “خلال اجتماع انعقد بحضور وزير الداخلية ريبر احمد، ورئيس ديوان رئاسة الاقليم فوزي الحريري تم توقيع امر اقليمي بتعيين اللواء الشرطة طارق احمد ابراهيم مديرا عاما لشرطة اقليم كردستان، واللواء الشرطة عبد القادر عزيز ابرهيم مديرا عاما لمرور اقليم كردستان، واللواء الشرطة هيرش احمد محمد مديرا عاما للجنسية في الاقليم”.وبحسب البيان، اشار نيجيرفان بارزاني في كلمة له اشار الى “واجبات وخدمات  والتجربة الناجحة والبصمات التي تركوها في مجال عملهم السابق وبارك لهم في مهامهم، وتمنى لهم النجاح والموفقية في واجباتهم ومناصبهم الجديدة”.

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