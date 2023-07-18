العوادي:الحكومة تسعى لتفعيل خط العراق بانياس لتصدير النفط

العوادي:الحكومة تسعى لتفعيل خط العراق بانياس لتصدير النفط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي،الثلاثاء، في تصريح للوكالة الرسمية، ان “العراق يبحث عن منافذ جديدة لتصدير النفط العراقي”، مؤكدًا أن “العراق جاهز في أن يناقش مع سوريا ملف إعادة إحياء خط نفط العراق – ميناء بانياس الى البحر الأبيض المتوسط، في حال تحسن ظروف سوريا، مما سيوفر للعراق أيضا فرصا جديدة لتصدير نفطه وإيصاله بصورة سريعة الى البحر الأبيض المتوسط والدول المشترية”.وأوضح، أن “لدى سوريا موانئ كبيرة جدا ومعروفة على البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي إذا ما اقتنعت سوريا أن تنضم لخارطة طريق التنمية للربط البري والسكك من موانئها الى المثلث العراقي السوري التركي، فأنا أعتقد هذا أيضا سيوفر موارد مالية كبيرة”. 

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