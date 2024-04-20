خبير اقتصادي:إنشاء مجمع عراقي للبتروكيمياويات في مصر ليس بصالح البلد

خبير اقتصادي:إنشاء مجمع عراقي للبتروكيمياويات في مصر ليس بصالح البلد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تساءل الخبير النفطي. نبيل المرسومي، في منشور له، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024) عن جدوى انشاء العراق لمجمع للبتروكيمياويات والتكرير في مصر.ابدى المرسومي استغرابه من التفكير في انشاء هذا المجمع، في مصر وليس في العراق، لان هذا يمكن ان يحدث فقط اذا كان البلد يمتلك صندوقاً سيادياً يستثمر من خلاله بعض الأصول في الصناعات النفطية، خارج البلد، كما هو شأن الدول الخليجية، ولكن الحال مختلف في العراق فهو بحاجة ماسة الى هذه الصناعات في الداخل، وليس في الخارج، وهو أيضا لا يمتلك صندوقاً سيادياً، حتى يمكن الاستثمار في الأصول.

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