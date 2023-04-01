خبير اقتصادي:استئناف تصدير النفط من الإقليم خلافا لقرار المحكمة الاتحادية

خبير اقتصادي:استئناف تصدير النفط من الإقليم خلافا لقرار المحكمة الاتحادية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، السبت، عن مضامين “اتفاق مبدئي” بين بغداد وأربيل بشأن مبيعات النفط.وقال المرسومي في منشور على جدارته بموقع فيس بوك، إنه “وفقاً لمصادر خاصة توصلت الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان إلى اتفاق مبدئي بشأن مبيعات النفط بعد قرار المحكمة الدولية، تضمن ما يلي :
أولاً: يجب أن تكون مبيعات نفط كردستان من خلال سومو
ثانياً: تشكيل لجنة مشتركة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لمراقبة عملية تصدير النفط من كردستان
ثالثاً: يجب وضع عائدات النفط في إقليم كردستان في حساب مصرفي وكما جاء في مشروع موازنة 2023
رابعاً: يجب على حكومة إقليم كردستان إلغاء جميع العقود مع شركات النفط تدريجياً
خامساً: سيسند منصب نائب مدير سومو للاكراد
سادساً: سيستأنف تصدير النفط من كردستان خلال يومين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *