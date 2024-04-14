خبير اقتصادي:محافظ البنك المركزي يعمل ضد العراق وحكومة السوداني

خبير اقتصادي:محافظ البنك المركزي يعمل ضد العراق وحكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الخبير الاقتصادي، مصطفى اكرم حنتوش، الأحد، أن محافظ البنك المركزي العراقي يقف عائقا بسبب تأخره في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الاقتصادية.وذكر حنتوش، في حديث صحفي، إن “البنك المركزي يقف عائقا بسبب تأخره في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء لإطلاق مبادرة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبرى وكذلك السكنية”.وأضاف، ان “سياسة البنك المركزي الحالية ستساهم في تأخير عجلة التنمية عبر ترك  القطاع المصرفي الوطني والسماح للمصارف الأجنبية الدخول الى السوق العراقية “. وأشار إلى ان “القانون العراقي يحدد نسبة تملك الأجنبي بنسبة 49٪ بينما نرى اليوم مصارف عديدة يمتلكها أجانب بنسب أكثر من 50٪ وهو مخالف للقانون”.

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