خبير قانوني:دعوة حزب بارزاني لهيكلة المحكمة الاتحادية غير قانونية

خبير قانوني:دعوة حزب بارزاني لهيكلة المحكمة الاتحادية غير قانونية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد الخبير القانون علي التميمي , الخميس , ان دعوة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني الى هيكلة المحكمة الاتحادية دعوة غير قانونية ويتنافى مع عمل المحكمة الاتحادية وفق المادة 130 من الدستور . وقال التميمي في تصريح  صحفي , ان ” دعوة القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني الى هيكلة المحكمة الاتحادية أمر غير قانوني ويدرج ضمن المصطلح السياسي”، مبينا ان “المحكمة الاتحادية تعمل وفق المادة  30 من الدستور التي قالت ان التشريعات للمحكمة الاتحادية تبقى نافذة مالم تعدل بقانون”. وأضاف ان “عمل المحكمة الاتحادية الان صحيح ودستوري ويتوافق مع القانون ولديها نظام داخلي يحدد عملها”، مشيرا الى ان “المنهاج الحكومي لحكومة السوداني نص على تشريع قانون للمحكمة الاتحادية الذي نصت عليه المادة 92 من الدستور حيث تتكون من أعضاء وفقهاء في القانون والشريعة ويصوت عليه بثلثي أعضاء مجلس النواب” . يذكر ان القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني زعم في تصريح له ، الثلاثاء الماضي، ان  المحكمة الاتحادية العليا  لا تراعي مبدأ الفصل بين السلطات وذلك على خلفية قرارها بعدم دستورية تمويل المرتبات الشهرية للموظفين في إقليم كردستان من قبل الحكومة الاتحادية.

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