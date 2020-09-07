خلافات سياسية ومهنية بين وزير المالية والمالية النيابية

خلافات سياسية ومهنية بين وزير المالية والمالية النيابية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- بين النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , الاثنين , نوعية الخلاف بين اللجنة المالية النيابية ووزير المالية علي علاوي , مشيرا ان الخلاف على شكلين الأول مهني والأخر سياسي .وقال المسعودي في تصريح  صحفي , ان ” اللجنة المالية النيابية هي الان على خلافين رئيسيين مع الحكومة ووزير ماليتها علي علاوي وان هذين الخلافين يتركزان بجانبين الأول مهني والأخر سياسي ” .وأضاف ان ” الخلاف المهني يتركز على ثلاثة مواضيع: الأول تأخر الحكومة ووزارة المالية بتاخير ارسال موازنة عام 2020 الى البرلمان وهذا يعني قيام الحكومة باجراءات بعيدة عن رقابة مجلس النواب و اما الخلاف الثاني ان شرط البرلمان حينما سمح للحكومة بالاقتراض المحلي والخارجي ارسال ورقة الى البرلمان خلال 60 يوما وقد مضت المدة والحكومة ووزارة المالية غير آبهتين بارسالها للبرلمان”.وتابع المسعودي، “اما الموضوع الثالث ان الوزارة قد اجرت عدة تغييرات في المناصب العليا في وزارة المالية دون الرجوع الى اللجنة المالية او اطلاعها على تلك التغييرات ” .وأشار المسعودي الى أن “الخلاف السياسي هو ان حكومة الكاظمي حكومة مشاركة وبالتالي يجب ان يكون التواصل مع الكتل السياسية خاصة في المجالين المالي والإداري وهذا لم يحدث حيث ان الوزارة تعمل بشكل متفرد دون اخذ راي الكتل السياسية خاصة في المواضيع التي تخص اقتصاد البلاد الاستثماري والمالي”.

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