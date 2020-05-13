درجال يطمأن على صحة الحكم الدولي مهند قاسم

درجال يطمأن على صحة الحكم الدولي مهند قاسم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتصل وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، بالحكم الدولي مهند قاسم للاطمئنان على صحته بعد إصابته بفايروس كورونا.وذكر بيان عن مكتب درجال ، أن الأخير “اجرى اتصالا هاتفيا مع الحكم الدولي مهند قاسم، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، مستفسرا عن حالته المرضية”.وأضاف ان “درجال اطمئن على وضعه الصحي، متعهدا بتقديم الدعم والإسناد لتجاوز هذه الأزمة التي ألقت بظلالها على الشعب العراقي، فيما أسهمت قرارات خلية الأزمة في الحد من انتشار هذه الجائحة التي ضربت العالم وأثرت على قطاعات كبيرة، وكانت الرياضة ليست بعيدة عن ذلك بإيقاف جميع النشاطات والبطولات والتجمعات الرياضية”.واكد درجال، بحسب البيان، أن “الوزارة كان لها دور كبير في توعية شبابنا ورياضيينا من خلال العديد من الفعاليات والمبادرات التطوعية، مؤكدا إن الوزارة لن تألوا جهدا إلا ووضعته في خدمة شعبنا وسط هذه الظروف الصعبة”.

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