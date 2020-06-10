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صالح:10% ضريبة الدخل الجديدة على رواتب العراقيين للتعويض عن سرقات المال العام!!
صوما:العراق طلب قرضا من البنك الدولي وأمريكا ستساعده
بالوثيقة..مجلس الوزراء يطالب الوزارات بتزويده باعداد الموظفين ومقدار رواتبهم
وزير النفط يلتقي المالكي قبل المباشرة بعمله الرسمي!
المالية النيابية:الخوف من عدم صرف الرواتب بدأ بالانحسار
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درجال يوقع مذكرة تفاهم مع صاحب مستشفى الكفيل المليادير محمد رضا السيستاني!
الاتحاد الإيطالي لكرة القدم:الأول من سبتمبر المقبل بداية انتقالات اللاعبيين
كوركيس:المباراة الودية بين الفريق العراقي ونظيره الأردني ما زالت تحت النقاش
كاتانيتش يؤكد على ضرورة عودة اللاعبين لخوض مباريات تنافسية رسمية
رونالدو أول لاعب كرة قدم يصبح ملياديرا
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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- متابعات خاصة
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
كارثة مالية في العراق جراء الفساد والفشل
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