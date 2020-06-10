درجال يوقع مذكرة تفاهم مع صاحب مستشفى الكفيل المليادير محمد رضا السيستاني!

درجال يوقع مذكرة تفاهم مع صاحب مستشفى الكفيل المليادير محمد رضا السيستاني!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وقع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الاربعاء، مذكرة تفاهم مع مستشفى الكفيل في كربلاء من اجل التأمين الصحي للرياضيين .وقال درجال خلال مؤتمر عقده مع مستشفى الكفيل التخصصي لتوقيع مذكرة تفاهم بين المستشفى والوزارة للتعاون المشترك بمجال الطب الرياضي والتأمين الصحي للرياضيين والرواد وموظفي وزارة الشباب والرياضة  ، إن “الوزارة لديها الكثير من المشاريع المتلكئة ولا توجد موازنة استثمارية حاليا لإكمالها في عدد من المحافظات ومنها كربلاء لكن الوزارة ماضة بإتمامها”.وأضاف درجال: “إننا نشعر بالفخر لوجود هكذا مشاريع صحية في العراق ولدينا تعاون مثمر بين الوزارة والعتبات المقدسة في المحافظة”، مشيدا بالخدمات التي تقدمها الكفيل التخصصي للمواطنين.من جهته ذكر محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي خلال المؤتمر ، أن “المحافظة  تعمل على التعاون المثمر مع وزارة الشباب في مجال تمكين شريحة الشباب وتنمية مهاراتها ومواردها”، مؤكدا أن “الاتفاق ينعكس إيجابيا لاسيما أنه يمنح موظفي الوزارة البطاقة  الصحية التي تعد تجربة متقدمة في الجانب الصحي”.يذكر ان مستشفى الكفيل واحدة من استثمارات المليادير الايراني محمد رضا السيستاني.

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