رئاسة البرلمان تعلق عضوية 3 نواب

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت رئاسة مجلس النواب، الاربعاء، تعليق عضوية ثلاثة نواب كرد لمدة 15 يوما، مشيرة إلى انه سيتم استقطاع الايام التي تعلق فيها عضويتهم.وبحسب وثيقة صادرة عن المجلس، فان رئيس رئيسه سليم الجبوري، أفاد أنه “نظرا لما صدر من النواب مسعود حيدر رستم، وسيروان عبد الله اسماعيل، وشاخوان عبد الله احمد، ان اخلال بالنظام الواجب في جلسة البرلمان رقم (11)، يوم الاثنين الموافق الخامس من شباط الحالي، وانتهاك جسيم لقواعد السلوك النيابي، وتعطيل لاعمال المجلس ولتنفيذ القوانين، وحفظا لهيبة مجلس النواب وواجب احترام رئاسته واعضائه دون الاخلال بما تقتضيه القوانين النافذة من عقوبات، تقرر توجيه العقوبات لهم”.وأضاف أن النواب الثلاثة سيتم تعليق عضويتهم لمدة 15 يوما، وفيما اشار الى انه سيتم استقطاع الايام التي تعلق فيها عضويتهم، بين انه تم احالتهم الى لجنة تطبيق قواعد السلوك النيابي.