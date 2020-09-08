رئيس أركان الجيش يتلقى دعوة رسمية من العربية السعودية

رئيس أركان الجيش يتلقى دعوة رسمية من العربية السعودية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تلقى رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية لزيارة المملكة العربية السعودية لبحث التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين.وقال المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع، في بيان ، إن “يارالله، أستقبل اليوم بمكتبه الملحق العسكري للمملكة العربية السعودية في العراق”.وأضاف، أن “الجانبين بحثا السبل الكفيلة بتطوير أواصر التعاون المشترك بما يخدم مصلحة البلدين في الجوانب العسكرية ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.من جانبه، نقل الملحق العسكري السعودي دعوة رسمية الى رئيس الأركان الجيش عبد الأمير رشيد يار الله من قبل نظيره السعودي لزيارة المملكة لمناقشة سبل تطوير التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *