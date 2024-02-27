رئيس البرلمان بالإنابة يوجه بالتشديد على تكميم الأفواه لاستمرار الفساد والفشل

رئيس البرلمان بالإنابة يوجه بالتشديد على تكميم الأفواه لاستمرار الفساد والفشل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي بإقامة دعوى قضائية على اي مؤسسة أو فرد يسيء للمؤسسة التشريعية والسادة اعضاء مجلس النواب. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ، ان ” المندلاوي وجه الدائرة القانونية بإقامة دعوى قضائية على اي مؤسسة أو فرد يسيء للمؤسسة التشريعية والسادة اعضاء مجلس النواب”.يذكر ان  المندلاوي هو من أصول إيرانية وزعيم إطاري .

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