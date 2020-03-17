رئيس الجمهورية يكلف الزرفي لرئاسة الوزراء

رئيس الجمهورية يكلف الزرفي لرئاسة الوزراء
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كلف رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، النائب عن ائتلاف النصر عدنان الزرفي برئاسة الوزراء. إن “رئيس الجمهوريف كلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة”.وكانت انباء ترددت خلال الساعات الماضية بأن رئيس الجمهورية برهم صالح سيكلف عدنان الزرفي برئاسة الحكومة ظهر اليوم. وأدناه كتاب التكليف ونبذة عن سيرته الذاتية..

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *