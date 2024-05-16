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ائتلاف المالكي:طلب أعضاء مجلس بغداد بإقالة المحافظ “مرفوض”
حزب طالباني:تحركات تركية عسكرية واسعة في شمال العراق
الإطار التنسيقي:حكومة السوداني ستكمل دورتها ولا توجد انتخابات مبكرة
المالية النيابية ترفض توطين رواتب الموظفين الأكراد في بنوك الإقليم خشية من سرقتها
رئيس هيئة النزاهة:العجز الكبير في الموازنة بسبب الفساد
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مصدر رياضي:مدرب المنتخب العراقي يتلقى عرضاً من كوريا الجنوبية
مانشستر سيتي تفصله خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز
اليوم..(5) مواجهات ضمن الجولة (28) لدوري نجوم العراق بكرة القدم
العراق يستضيف بطولة الشام والخليج لأشبال كرة اليد العربية
الاتحاد العراقي لكرة القدم:شنيشل سيبقى مدربا للمنتخب الأولمبي
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رشيد:إيران ” حبيبتي” ليس لها “نفوذ”في العراق والحشد الشعبي” عراقي وليس إيراني”!!!
الإطار الشيعي يعلن فوز المشهداني برئاسة البرلمان قبل انعقاد جلسة الانتخاب
ميليشيا الصدر تفتح النار على الشرطة اثناء تنفيذها واجب أمني وإصابة عدداً منهم
إيران:أموال العراق هي أموالنا لأننا بلد واحد
إيران:سنفتح (17) جامعة إيرانية في العراق بموافقة السوادني
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- اذاعة INN