رئيس يأمر تابعه السوداني بتنفيذ الإتفاقيات المبرمة بين طهران وبغداد

بغداد/ شبكة أخبار العراق- هنأ رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الرئيس الايراني،سيده ابرهيم رئيسي بعيد الفطر المبارك.وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد السوداني، في اتصال هاتفي مع رئيسي مساء السبت (2 مايو)، على ضرورة محاولة تحسين مستوى العلاقات بين البلدين قدر المستطاع، مهنأ الرئيس والشعب الايراني بعيد الفطر المبارك.وشدد رئيس الوزراء العراقي على أوجه التشابه الثقافي والتاريخي بين البلدين.كما هنأ رئيسي، رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة العراقية بعيد الفطر، قائلا: “التنفيذ الكامل للاتفاقيات بين طهران وبغداد سيرفع العلاقات والتعاون بين البلدين إلى مستوى جديد “.