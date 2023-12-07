رجل الأعمال ورئيس اللجنة الأولمبية الجديد يتعهد برفع قدرة الاتحادات الرياضية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عقيل مفتن رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، بأن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لبدء عهد جديد وجاد من العمل الأولمبي. ووعد بـ”تسخير إمكاناته وعلاقاته وأثره في تدعيم العمل الأولمبي ورفع قدرة الاتحادات الوطنية لوجستيا وفنيا”.جاء ذلك في الاجتماع الأول الذي عقده مفتن بعد توليه المنصب خلفا للمقال رعد حمودي مع أعضاء المكتب التنفيذي في الأولمبية. واستهل مفتن حديثه بالثناء على عمل سلفه رعد حمودي داعياً الجميع سواء في الجمعية العامة أو المكتب التنفيذي وعموم البيت الأولمبي العراقي إلى “طيّ صفحة الخلافات والانطلاق من أجل بناء أولمبي وأداء رياضي يعيد البريق للصورة الرياضية المعروفة عن العراق”.وتعهد في الوقت ذاته بـ “إعادة أجواء المحبة والتآلف بين الجميع واستلهام روح العمل كمنظومة عمل وظيفي رصين وفريق أولمبي وطني واحد”.وختم مفتن حديثه: “لدي فلسفتي الخاصة في إدارة المؤسسة وأحترم كفاءة الموظف وهي معياري الأوحد في تقييمه أيّاً كان وصفه الوظيفي”.من جانبه قال النائب الثاني لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية سمير الموسوي: “المرحلة المقبلة تتطلب تعاون الجميع واستمرار العمل بالأداء الوظيفي الكفء والابتعاد عن الخلافات وبناء المواقف بناء على المرحلة الماضية”.يذكر أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية العراقية صوتت بإقالة رعد حمودي من منصب الرئيس لوجود تجاوزات مالية خلال حقبته التي دامت أكثر من 14 عاما.كما تراجعت في عهده نتائج الاتحادات الرياضية في المشاركات العربية والقارية والدولية.