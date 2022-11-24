رشيد:الإرهاب والتطرف يشكّلان ظاهرة خطيرة على العالم

رشيد:الإرهاب والتطرف يشكّلان ظاهرة خطيرة على العالم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الخميس، قوات الأمن العراقية بتشكيلاتها كافة تمكّنت من هزيمة الإرهاب ومخططاته الخبيثة وتواصل ملاحقة فلوله، فيما ابدى قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق الفريق جيوفاني ايانوتشي الحرص على توطيد علاقات التعاون مع العراق.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ، ان “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق الفريق جيوفاني ايانوتشي”، مبينا انه “جرى، خلال اللقاء، استعراض المهام التي تقوم بها بعثة الناتو في البلاد في تقديم المشورة العسكرية والتدريب لقوات الأمن العراقية وتعزيز قدراتها العسكرية ورفع مستوى المهنية والكفاءة، وبما يسهم في دعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب والقضاء على بؤره”.وأكّد رئيس الجمهورية أن “الإرهاب والتطرف يشكّلان ظاهرة خطيرة على العالم أجمع”، مشيرا الى أن “قوات الأمن العراقية بتشكيلاتها كافة تمكّنت من هزيمة الإرهاب ومخططاته الخبيثة، وتواصل ملاحقة فلوله لقطع الطريق أمام محاولاته تهديد أمن واستقرار المواطنين”.ولفت إلى “التعاون المهم مع حلف الناتو في مجال تعزيز قدرات قوات الأمن العراقية في القيام بهذه المهمة وضرورة توسيع مهامه التدريبية والاستشارية لتشمل جميع مناطق العراق”.من جانبه، أبدى الفريق إيانوتشي “حرص بعثة الناتو على توطيد علاقات التعاون مع العراق في مجال التدريب والاستشارة وتبادل المعلومات والجهد الاستخباري وبما يعزز قدرات القوات المسلحة العراقية بكل صنوفها”.

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