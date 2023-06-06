رشيد يهنئ أردوغان بتجديد ولايته..والعراق سيموت من الجفاف

رشيد يهنئ أردوغان بتجديد ولايته..والعراق سيموت من الجفاف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الثلاثاء، حرص العراق على توسيع التعاون مع تركيا.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ، انه ” أجرى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما عبر عن خالص تهانيه وتبريكاته لنظيره التركي بمناسبة تجديد انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا، متمنيا التوفيق والنجاح للرئيس أردوغان في أداء عمله، وللشعب التركي دوام الرفاه والرخاء.وأكد رئيس الجمهورية “حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون البنّاء بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين.بدوره، عبّر الرئيس التركي عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد اللطيف جمال رشيد على مبادرته الكريمة في الاتصال وإرسال برقية التهنئة، وتمنى للعلاقات بين البلدين دوام التقدم والازدهار.

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