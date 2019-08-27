روحاني :رفع العقوبات قبل الحوار مع ترامب

روحاني :رفع العقوبات قبل الحوار مع ترامب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه لن يكون هناك تغيير إيجابي في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران ، من دون أن ترفع واشنطن العقوبات المناهضة لإيران.وقال روحاني، في خطاب بثه التلفزيون الإيراني: “بدون أن تتخلى الولايات المتحدة عن العقوبات ودون العدول عن هذا الطريق الزائف الذي اختارته، لن نرى أي تغيير إيجابي. ويكمن مفتاح التغيير الإيجابي في واشنطن”، وذلك حسب وكالة “إسنا” الإيرانية.وجدد الرئيس الإيراني، التأكيد على أن طهران لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية، مؤكدا أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي إذا لم ترفع العقوبات الأمريكية.

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