روسيا متمسكة بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

روسيا متمسكة بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت موسكو أمس، تمسكها بنشر أسلحة نووية تكتيكية في جارتها بيلاروسيا، رغم ردود الفعل الغامضة في الغرب الذي استفاق مجدداً على تهديد نووي لافت من مسؤول عسكري روسي كبير، وبخاصة تجاه الولايات المتحدة.وقال المتحدث باسم الحكومة الروسية دميتري بيسكوف مساء أمس الاثنين، إن روسيا ملتزمة بخطتها لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، على الرغم من تهديدات الغرب بفرض عقوبات. وأضاف «بالطبع، مثل رد الفعل هذا لا يستطيع أن يؤثر على خطط روسيا».وكان منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل دعا بيلاروسيا للتخلي عن أسلحتها النووية، وهدد بفرض عقوبات عليها في حال لم تقم بذلك.وشارك أمس، رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، ورئيس الوزراء البيلاروسي رومان جولوفتشينكو ووزير الدولة لدولة الاتحاد ديمتري ميزنتسيف في اجتماع لمجلس الوزراء المشترك لروسيا الاتحادية وروسيا البيضاء في موسكو، حيث ثمة معاهدة بين البلدين تؤسس لدولة موحدة لاحقاً.وحذر نيكولاي باتروشيف، أمين مجلس الأمن الروسي من أن موسكو تمتلك من الأسلحة ما يدمر أي عدو، مثل الولايات المتحدة، إذا تعرض وجودها للتهديد، متهماً واشنطن بالتقليل من شأن القوة النووية لموسكو.

وتصريحات باتروشيف، هي الأحدث من مسؤول روسي رفيع المستوى التي تثير شبح مواجهة نووية بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، وهو أمر تقول موسكو إنها تريد تحاشيه.وقال باتروشيف لصحيفة روسيسكايا جازيتا الحكومية أمس، «ما زال الساسة الأمريكيون الذين يصدقون ما يروجون له على ثقة من أنه في حالة حدوث صراع مباشر مع روسيا، ستكون الولايات المتحدة قادرة على شن هجوم صاروخي وقائي ستفقد بعده روسيا القدرة على الرد. وهذه حماقة تتسم بقصر النظر وخطيرة جداً».وأضاف باتروشيف: «يتحدث البعض في الغرب بالفعل عن الانتقام الذي سيؤدي إلى انتصار عسكري على روسيا، ويتناسون بهذا دروس الماضي. لهذا يمكننا أن نقول شيئاً واحداً، وهو أن روسيا تتحلى بالصبر ولا تخيف أحداً بتفوقها العسكري. لكنها تمتلك أسلحة حديثة فريدة من نوعها قادرة على تدمير أي عدو، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، في حالة وجود تهديد لوجودها».

وأشار سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى أن الاقتصاد الروسي سيبقى منفتحاً وسيتم دمجه مع اقتصادات الدول ذات السيادة التي تريد الازدهار. وقال: «العديد من الشركات الغربية غادرت السوق الروسية تحت ضغط من واشنطن. ومع ذلك، فقد أخطأوا بشكل خطير في الاعتماد على انهيار اقتصادنا وزيادة الاحتجاجات».ورفضت الحكومة الألمانية إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، معتبرة ذلك «محاولة أخرى للتهديد النووي». وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية أمس، خلال المؤتمر الصحافي الاتحادي في برلين إن هذا الخطاب يعتبر غير مسؤول، وأضافت: «بالطبع لن ندع هذا يمنعنا من مسار دعمنا لأوكرانيا في دفاعها عن نفسها». وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن إعلان بوتين لم يغير تقييم الموقف.

في الأثناء، التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي أمس، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا التي تسيطر عليها جزئياً القوات الروسية، على ما أعلن في تغريدة.ونقلت الرئاسة الأوكرانية عن زيلينسكي قوله لغروسي «إنّ دورك في ضمان أمن الطاقة في أوكرانيا مهمّ للغاية اليوم».وتوجّه المسؤولان إلى موقع محطة لتوليد الطاقة الكهرمائية في دنيبرو مسؤولة عن إمداد محطة الطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية والتي شهدت انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي عنها. وأضافت الرئاسة الأوكرانية أنه «تم إبلاغهما بالإجراءات المتخذة لحماية محطة دنيبرو للطاقة الكهرمائية في حال تعرضت لهجمات جديدة» روسية، مشيرة في بيانها إلى أنّ البنية التحتية للموقع «دمّرت بشكل كبير».من ناحيته كتب غروسي على «تويتر»: «التقيت زيلينسكي في مدينة زابوريجيا وتحدّثنا بشكل مثمر حول حماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية وموظفيها»، مرفقاً تغريدته بصورة لهما.

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