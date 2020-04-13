سائرون:لانسمح بتخفيض الوزارات لأنه ستؤثر على الحصص!

سائرون:لانسمح بتخفيض الوزارات لأنه ستؤثر على الحصص!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، الإثنين، إن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمي، وجه بترشيق الوزارات، وهذا يتطلب موافقة مجلس النواب.وذكر المسعودي في حديث  صحفي، أن “من ضمن توجيهات رئيس الوزراء المكلف، أن يتم ترشيق الوزارات الحكومية”، مشيرا الى أن “دمج او استحداث الوزارات يتطلب موافقات مجلس النواب، ونحن لن نسمح بذلك لانها ستؤثر على الحصص والبلد ليس حقل تجارب”.

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