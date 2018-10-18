سائرون:لن نصوت على حكومة المحاصصة

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف سائرون، مظفر اسماعيل، الخميس 18 تشرين الاول 2018، ان تحالفه لن يصوت على الكابينة الوزارية التي سيقدمها رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الى مجلس النواب، في حال كانت كسابقتها مبنية على نظام المحاصصة.وقال اسماعيل في حديث صحفي له اليوم: ان “هناك كتلا سياسية تحاول فرض ارادتها على رئيس الوزراء المكلف من اجل الحصول على بعض الحقائب الوزارية”.واضاف ان “تحالف سائرون لن يصوت على كابينة وزارية مبنية على نظام المحاصصة وفيها فرض لإرادة بعض الكتل السياسية”، مبينا ان “الامر لغاية الان ليس بيد رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي”.واوضح ان “تحالفه سيصوت في حال كانت الكابينة الوزارية من التكنوقراط المستقل كما دعا لها زعيم التحالف مقتدى الصدر”.وأعلن مكتب رئيس الوزراء المكلف، عادل عبد المهدي، الأربعاء 18 تشرين الاول 2018، عزم الأخير تقديم كابينته الحكومية الاسبوع المقبل.