سائرون تدعو إلى تكثيف الجهود الأمنية

بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري، الأحد، شخصيات لم يسمها بالعمل على خلق “فوضى” مع قرب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا الجهات الأمنية والاستخباراتية لتكثيف جهودها من أجل إحباط أية محاولات.وقال المعموري في تصريح صحفي له اليوم، إن “هناك بعض الشخصيات تعمل على إرباك الأوضاع الأمنية وأحداث تفجير هنا وتفجير هناك”، متهما “شخصيات (لم يسمها) بالعمل على خلق فوضى لبقاء البلد على ماهو عليه مع قرب اعلان تشكيل الحكومة الجديدة”.وأضاف أن “على الحكومة المنتهية ولايتها تكثيف جهودها من أجل متابعة وملاحقة الخلايا النائمة ومن يريد العبث بمقدرات الشعب العراقي”، داعيا الجهات الأمنية والاستخباراتية إلى “تكثيف جهودها من أجل إحباط أي محاولات من شأنها تحاول فسح المجال أمام التنظيمات الارهابية”.