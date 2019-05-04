سائرون :نحن من نقرر قطع العلاقات بين العراق والبحرين!!

بغداد/شبكة أخبار العراق- هدد النائب عن تحالف سائرون، علي سعدون غلام، السبت، بقطع العلاقات الدبلوماسية بين العراق والبحرين اذا تمادت في التطاول.وقال علي سعدون غلام، في حديث صحفي، إنه “اذا استمرت البحرين ووزير خارجيتها بالتمادي على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فأنه سيكون هناك موقف ورد عنيف”، مبيناً أن “الامر قد يصل الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع البحرين، في حال لم تقدم حكومتها اعتذار مباشر”.وأكد أن “موقف الصدر كان واضحاً، بإعطاء الورود، والذي لا يتساوى مع اتهامات البحرين، حيث أنه قابل الإساءة بالأحسان”.وأضاف: “يكيف يتجرأ الوزير البحريني، ويطالب بإيقاف الأصوات النشاز، من هي هذه الأصوات، فجميع السياسيين من السنة والشيعة قد اعترضوا على تجاوزاته لان الصدر (رمز عراقي) لا يحسب على طائفة معينة”.وكان التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، قد وجه الخميس (2 أيار 2019)، رسالة الى حكام مملكة البحرين، فيما أكد أن مصير هؤلاء الحكام سيكون كمصير رئيس النظام السابق صدام حسين، ورئيس ليبيا السابق معمر القذافي رداً على تصريح جديد لوزير خارجية البحرين دعا فيه الصدر الى الاعتذار.