سواريز ينفي مغادرته من فريق برشلونة

سواريز ينفي مغادرته من فريق برشلونة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علق لويس سواريز، نجم برشلونة، على الأنباء الخاصة بمستقبله في الموسم الجديد.وكانت العديد من التقارير، أكدت أن سواريز سيرحل عن صفوف برشلونة، هذا الصيف، بطلب من المدرب الهولندي رونالد كومان.ونشر سواريز، صورة له ضاحكًا من تدريبات برشلونة، على حسابه بشبكة إنستجرام، وكتب عليها “عندما يتم نشر أخبار كاذبة.. أنا: (واضعًا صورة وجه يضحك)”.وكانت صحيفة “موندو ديبورتيفو” قد زعمت اليوم الأربعاء، أن انتقال سواريز من برشلونة إلى صفوف يوفنتوس، مجرد مسألة وقت.

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