شاكر:الكتل الشيعية ترفض تسلم برهم صالح لرئاسة الوزراء في حال خلو المنصب

شاكر:الكتل الشيعية ترفض تسلم برهم صالح لرئاسة الوزراء في حال خلو المنصب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن النائب ندى شاكر، السبت، رفض الكتل السياسية أن يتسلم رئيس الجمهورية منصب رئيس الــوزراء بشكل فعلي فـي حـال خلو المنصب.وقالت شاكرفي حديث صحفي، إن النواب الذين شكلوا كتلة لغرض ترشيح رئيس للوزراء تتكون من 174 نـائـبـا بـعـضـهـم اسـتـقـال مــن كـتـلـتـه والـبـعـض الاخر ما زال يستمع الى اراء كتلته”.وأضافت، أن “هـنـاك جبهتين بــشــان تـسـمـيـة رئــيــس الـــــوزراء هــي جـبـهـة الـكـتـل الـسـيـاسـيـة وجـبـهـة الـشـعـب المـتـمـثـلـة بالمتظاهرين وبالتالي على الكتل السياسية تـرشـيـح الـشـخـصـيـة الـتـي تـرتـقـي إلــى حجم الـتـحـديـات الـتـي تـواجـهـهـا الـبـلاد وتـمـثـل إرادة الجماهير”، لافتة إلى أن “بعض الكتل السياسية تــتــمــســك بــشــخــصــيــات جــوبــهــت بــرفــض المتظاهرين”.واكدت شاكر، “اعتراض بعض الكتل السياسية على ان يتسلم رئيس الجمهورية منصب رئيس الــوزراء بشكل فعلي فـي حـال خلو المنصب”، داعـيـة رئـيـس الجمهورية إلـى “رفـض الاسـمـاء المـرشـحـة لمنصب رئـيـس الـــوزراء المـقـدمـة من الكتل السياسية ويطالبها بتسمية شخصيات لــم تــدخــل الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة سـابـقـا ولـهـا مواصفات تلبي مطالب الشعب والمتظاهرين”.

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