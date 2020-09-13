شبيه السيستاني يستقبل بلاسخارت

النجف/شبكة أخبار العراق- وصلت ممثلةُ الأممِ المتحدةِ في العراق جينين بلاسخارت إلى محافظة النجف الأشرف.وقال مراسل “شبكة أخبار العراق” إن ممثلةَ الأممِ المتحدةِ جينين بلاسخارت وصلت إلى النجف الأشرف للقاءِ المرجعِ الأعلى السيد السيستاني”الشبيه” .وتأتي هذه الزيارة لبحث ملف الانتخابات المبكرة في العراق وغيرها من الاحداث السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.يذكر ان السيستاني شبع موت وان إيران ومحمد رضا نجل السيستاني بالاتفاق مع الميليشيات يرفضون إعلان موت السيستاني لتنفيذ المشروع الإيراني وجاءوا بشخص شبيه له.