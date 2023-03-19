شمخاني للأعرجي:ستنفذ الإتفاقية الأمنية وفق الرؤية الإيرانية

شمخاني للأعرجي:ستنفذ الإتفاقية الأمنية وفق الرؤية الإيرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الأحد، إن الجهود المشتركة بين حكومتي العراق وإيران خلال الأشهر الماضية وتنظيم الاتفاقية الأمنية الشاملة والانتهاء منها ستضمن الاستقرار وتحسين الأوضاع الأمنية على حدود البلدين.وأضاف شمخاني لدى لقائه القيادي في منظمة بدر والمرافق الشخصي للمقبور سليماني مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إنه “مع التطبيق الصارم لبنود الاتفاقية الأمنية، بالإضافة إلى الحد بشكل كبير من التهديدات الإرهابية ومنع خلق حالة من انعدام الأمن على الحدود، سيتم توفير أسس التنمية الشاملة للعلاقات بين البلدين في الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية أكثر من قبل”.واعتبر شمخاني، أن “الدور الفعال للحكومة الاطارية ومساعدتها غير المترددة في مجال الوصول إلى الاتفاق الأخير لإيران والسعودية أمر يستحق الثناء”، بحسب قناة “العالم” الإيرانية.

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