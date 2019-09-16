صالح:ارتفاع احتياطي العراق النقدي الى 87 مليار دولار

صالح:ارتفاع احتياطي العراق النقدي الى 87 مليار دولار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، عن ارتفاع احتياطي العراق النقدي الى 87 مليار دولار، فيما أكد وجود فائض سيولة ييقدر  بـ13 مليار دولار.وقال صالح في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية ، إن “احتياطي البنك المركزي الى جانب احتياطي الحكومة يصل الى 87 مليار دولار ، وهذا امر إيجابي جدا يعطي صمودًا كبيرًا للدولة في أصعب الظروف”.وأضاف، أن “ العراق في الربع الأخير من العام سجل فائض سيولة يتراوح مابين 12 – 13 مليار دولار”، مبينا أن “”وفرة انتاج المحاصيل الستراتيجية وتغطية الطلب المحلي وفر الموازنة العامة الاتحادية مبلغ 10 ترليونات دينار كانت تخصص لاستيرادها من الأسواق العالمية، وستدور هذه الأموال داخل مفاصل الاقتصاد الوطني لتنشيط مفاصلة”.واوضح صالح، ان “المالية العامة تصرف وفق أولويات، وان وزارة المالية تحكم السيطرة على المصروفات، وتدرك الأمر المهم الذي يجب ان يصرف له”، مشيرا إلى أن “العجز المالي الذي يتم الحديث عنه افتراضي وليس واقعياً، اذ تقدم الوزارات متطلبات كثيرة يتم الأخذ بالمهم والمطلوب وتحدد أهمية الصرف وفق الوضع المالي”.

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