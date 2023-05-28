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تحالف الفتح: النائب الثاني لرئيس البرلمان يعمل لصالح حزبه فقط
السوداني يدعو الموارد المائية إلى استخدام الطرق الحديثة في توفير المياه
ائتلاف المالكي:حكومة البارزاني تسعى دائما للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الموازنة
وزارة المالية:أكثر من (27) تريليون دينار إيرادات شهر آذار الماضي
صالح:تضافر السياستين النقدية والمالية سيعملان في التصدي للضغوط التضخمية المحتملة
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تحالف الفتح: النائب الثاني لرئيس البرلمان يعمل لصالح حزبه فقط
السوداني يدعو الموارد المائية إلى استخدام الطرق الحديثة في توفير المياه
ائتلاف المالكي:حكومة البارزاني تسعى دائما للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الموازنة
وزارة المالية:أكثر من (27) تريليون دينار إيرادات شهر آذار الماضي
صالح:تضافر السياستين النقدية والمالية سيعملان في التصدي للضغوط التضخمية المحتملة
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المدرب كلوب:لن اسمح لمحمد صلاح بمغادرة الفريق
وزارة الشباب والرياضة:تشكيل لجنة عليا للتحضير لإقامة بطولة غرب آسيا تحت 23 عاما
العراق ضمن مجموعة “F” في قرعة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية
العراق يحصل على 6 ميداليات ملونة في البطولة العربية للترايثلون
خسارة منتخب الشباب العراقي أمام نظيره الاوروغواي 4-0 في بطولة كأس العالم للشباب
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ائتلاف المالكي:حكومة البارزاني تسعى دائما للاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الموازنة
إيران تشكر السوداني بصرف الأموال للحجاج الإيرانيين وتمرير أنابيب الغاز عبر الأراضي العراقية مجاناً
محافظها قيادي صدري..النزاهة تكشف فساد كبير في محافظة ميسان
الاعرجي للسليمانية للتأكيد على حماية أمن الحدود الإيرانية
مصدر سياسي:بيع معمل الصلب العراقي لشركة إيرانية مقابل رشوة لمدير عام شركة ابن ماجد
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- اذاعة INN