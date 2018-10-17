صالح لسفراء الدول العربية والإسلامية:علاقات العراق الخارجية تقوم على المصالح المشتركة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح, الاربعاء, ضرورة عدم تحميل العراق وزر التوترات الجارية في المنطقة, وذلك خلال لقاءه سفراء الدول العربية والاسلامية, مبيناً أن العراق يجب أن يكون ساحة توافق للمصالح الاقليمية والدولية وليس لتقاطعها.وذكر بيان لمكتب صالح ، إن “رئيس الجمهورية استقبل في قصر السلام ببغداد, اليوم, سفراء الدول العربية والاسلامية المعتمدين لدى بغداد”.وأكد صالح خلال اللقاء, أن “العراق يجب ان يكون ساحة تلاق وتوافق للمصالح الاقليمية والدولية وليس لتقاطعها او تضاربها”, مشيراً إلى “أهمية تنمية العلاقات البناءة مع الدول الشقيقة والصديقة بشكل فعال وبما يخدم المصالح المشتركة لشعوبها”.وشدد, على “عدم تحميل العراق وزر التوترات”، مؤكداً أن “العراق بلد محوري في المنطقة ما يلقي عليه مسؤوليات وادوار من اجل تخفيف المشاكل والتوترات وتعميق أواصر التفاهم المشترك”.واعتبر رئيس الجمهورية, أن “العلاقات التاريخية المستمدة من متانة العمق العربي والإسلامي في المنطقة تفرض مشتركات سياسية واستراتيجية هامة وبما يتيح للمنطقة ان تلعب دوراً محورياً في المعادلات الدولية، إذا ما استهدفت حماية القضايا ذات الاهتمام المشترك”.وأوضح صالح, أن “نظرة العراق في علاقاته مع الجميع تقوم على مراعاة المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، اضافة إلى عدم التمحور في تكتلات ومواقف متواجهة”، مؤكداً “وحدة الموقف العراقي الداخلي حيال القضايا الاقليمية والدولية”.وأشار إلى أن “العراق مقبل على مرحلة جديدة”, داعياً إلى “دعم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي في مهمة تشكيل حكومة قوية وكفوءة تكون قادرة على تجاوز العقبات والتحديات وبما يجلب السلام والتقدم للشعب العراقي”.من جانبهم, عبّر سفراء الدول العربية والاسلامية عن تقدير مساعي العراق لفتح مرحلة جديدة في تطوير التعاون والحوار الاقليمي والدولي مؤكدين حرص دولهم على تعزيز العلاقات المشتركة.