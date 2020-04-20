صالح للوفد الكردي:حل المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد وفقا للدستور

صالح للوفد الكردي:حل المشاكل العالقة بين الإقليم وبغداد وفقا للدستور
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، إلى أهمية الاستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، وفد حكومة إقليم كردستان برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب”.وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، “ضرورة التشاور والتنسيق بين جميع الأطراف والقوى السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة تمثل جميع العراقيين وتكون قادرة على تلبية المطالب المشروعة، وتحقيق الإصلاحات المطلوبة”.وشدد صالح على “أهمية الاستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، والوصول إلى رؤى مشتركة تذلل العقبات أمام توفير الخدمات الضرورية، وتحفظ حقوق العراقيين كافة”.بدوره ، أكد الوفد “حرص حكومة إقليم كردستان على إيجاد تفاهمات مشتركة مع الحكومة الاتحادية لكافة القضايا العالقة بما يرسخ التعاون والعمل المشترك من أجل تجاوز الظروف الراهنة التي يمر بها العراق”.

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