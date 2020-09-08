صالح والكاظمي يؤكدان على “نزاهة” الانتخابات القادمة

صالح والكاظمي يؤكدان على “نزاهة” الانتخابات القادمة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحث رئيسا الجمهورية والوزراء، أمس الاثنين، ملف الانتخابات والسبل الكفيلة بضمان نزاهتها وسلامتها لتعبر عن إرادة الناخب العراقي.وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان ، أن “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل بمكتبه رئيس الجمهورية برهم صالح، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة للبلاد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والتحديات والخطط الكفيلة لتجاوزها “.وأضاف البيان، أن الكاظمي وصالح “ناقشا الإجراءات والاستعدادات لجميع القطاعات لإجراء الانتخابات المبكرة، وكل ما من شأنه ضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها، لتكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الناخب العراقي”.

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