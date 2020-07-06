صالح والكعبي يؤكدان على الإسراع بإقرار قانون الانتخابات

صالح والكعبي يؤكدان على الإسراع بإقرار قانون الانتخابات
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بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين (06 تموز 2020)، في قصر السلام ببغداد، النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي.وذكر بيان لمكتب رئاسة الجمهورية، في بيان ، أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، والجهود المبذولة من قبل أجهزة الدولة للتصدي لجائحة كورونا”.وأضاف البيان أنه “تم التأكيد على ضرورة الإسراع بإقرار قانون الانتخابات بما يضمن تحديد موعد لإجراء انتخابات مبكرة تتسم بالشفافية وتسمح بمشاركة المواطنيين بشكل عادل”.

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