صالح يؤكد على ضرورة تحول العراق إلى ساحة “تلاقي”

صالح يؤكد على ضرورة تحول العراق إلى ساحة “تلاقي”
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بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد رئيس الجمهورية، برهم صالح، السبت، ضرورة تحول العراق من ساحة للتنازع إلى أخرى لتلاقي المصالح.وقال صالح في كلمة له خلال ملتقى الشباب العربي لريادة الاعمال، إن “اجواء المنطقة تزداد تلبدا وقلقا، كما أن موقف العراق يبقى ضد أي حرب في المنطقة”.وشدد على، ضرورة أن “يتحول العراق من ساحة للتنازع الى ساحة لتلاقي المصالح”.وبين صالح، أن “المعارضة السياسية الوطنية ستكون حريصة على توجيه الامور بالاتجاه الصحيح”.وأشار إلى، أن “قطاع الشباب في العراق يحتاج إلى العديد من الاهتمام”.

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